Zelensky, dove e come è stato fotografato con la moglie: è bufera

28 luglio 2022

"L'immagine" del presidente dell'Ucraina, Volodimir Zelensky, è "marcia". Il giudizio tranchat sulla fotografia che lo ritrae insieme alla moglie Olena Zelenska pubblicata sulla copertina di Vogue arriva dal governo russo. "Una visita negli Stati Uniti, copertine di riviste, sessioni fotografiche in un bunker. I media occidentali promuovono la moglie di Zelensky", ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zajarova. "Il presidente dell'Ucraina ora rilascia interviste con sua moglie come protagonista", ha aggiunto, "e il motivo è banale. Zelensky è stanco. La sua risorsa è completamente esaurita, la sua immagine è totalmente marcia, quindi non viene più servito senza condimento. Ora il piatto politico nel menu è: Zelensky sotto Olena".

Del resto il servizio per Vogue realizzato dalla famosa fotografa americana Annie Leibovitz era dedicato proprio alla moglie del presidente. Il titolo è "Il ritratto del coraggio: Olena Zelenska" e gli scatti la ritraggono seduta all'interno dell'ufficio presidenziale vestita con pantaloni neri e top bianco. In altre fotografie la first lady ucraina compare fra le macerie del Paese e in compagnia dei soldati di Kiev. “Sono stati i mesi più orribili della mia vita e la vita di ogni ucraino”, ha detto Olena nell'intervista. “Non vediamo l’ora di vincere. Non abbiamo dubbi sul fatto che prevarremo. Ed è questo che ci aiuta ad andare avanti”.

Parole di speranza che però non bastano a smorzare le polemiche: la scelta di fare un servizio fotografico del genere in piena guerra è stata aspramente criticata soprattutto sui social. Il famoso politologo Ian Bremmer, su Twitter, ha scritto: “Zelensky ha fatto un lavoro straordinario nel battere i russi nella guerra dell’informazione”, ha scritto Bremmer. Aggiungendo però una seconda riga: “Servizio fotografico di moda in tempo di guerra: pessima idea”. Un parere condiviso da migliaia di altri utenti sui social network. L'accusa: aver reso "glamour" la guerra mentre c'è gente che soffre.