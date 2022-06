Diego Fusaro, "cosa non capite": l'agghiacciante teoria sulla moglie di Zelensky a Forte dei Marmi

18 giugno 2022 a

a

a

L'indiscrezione corre veloce: la moglie di Volodymyr Zelensky potrebbe trovarsi a Forte dei Marmi, l'esclusiva località in Versilia dove il premier ucraino possiede anche una sontuosa villa. Olena Zelenska, infatti, dopo essere rimasta a lungo in un luogo segreto sarebbe arrivata proprio a Forte dei Marmi, nella chiacchieratissima villa di via Civitali a Vittoria Apuana, l'immobile che Zelensky acquistò anni fa al costo di 3,8 milioni di euro.

Michele Santoro? Non solo, tutti i nomi del partito "forza Putin": chi sarà il leader (e i servizi indagano)

A indagare su lady Zelensky una troupe de La7, arrivata a Forte dei Marmi alla ricerca di testimonianze circa l'avvistamento di Olena, che ha sempre mantenuto un contatto e un filo diretto con l'Ucraina grazie ai social, dove ha continuato a postare sulla guerra e sui diritti civili.

"Il guitto, attore Nato, adesso è...": il brutale insulto di Diego Fusaro a Volodymyr Zelensky

Nel servizio confezionato da La7, si racconta: "C'è una voce secondo cui la first lady ucraina sarebbe stata vista al Forte dopo l'invasione della Russia". Il tutto sarebbe stato confermato da una persona che ha spiegato come "adesso in casa ci sono degli ucraini e c’è stato anche lui, ci ho portato un quadro. Se stai lì davanti la trovi la moglie che c’è stata eccome, anche una ventina di giorni fa". Una conferma importante, soprattutto perché per il Cremlino, Olena è il bersaglio numero 2, dopo suo marito Volodymyr.

E sulle indiscrezioni circa la presenza di Olena Zelenska a Forte dei Marmo, ecco piovere il veleno di Diego Fusaro, che rilancia un articolo de La Nazione che dà conto della vicenda e, di suo pugno, ci aggiunge: "Una guerra virtuale in cui il presidente - attore Nato - è sempre in Tv e la sua consorte se la spassa a Forte dei Marmi. Perché non volete capire?". Francamente agghiacciante...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.