Dmitrij Medvedev, la minaccia: "Sparirete dalle mappe geografiche"

L'ex presidente russo, Medvedev non usa giri di parole e attacca a testa bassa l'Ucraina a colpi di minacce. Già celebre per alcune sue uscite sull'Occidente e anche sull'Italia, Medvedev ha deciso di rincarare la dose sull'Ucraina con una frase che ha ha fatto tremare Kieve e diverse cancellerie in tutto il mondo: "Come risultato di tutto ciò che sta accadendo, l'Ucraina potrebbe perdere i resti della sua sovranità statale e scomparire dalla mappa del mondo", ha scritto du Telegram l'attuale vice capo del Consiglio di sicurezza nazionale.

Poi lo stesso Medvedev ha parlato degli obiettivi militari di Mosca che a suo dire saranno raggiunti in tempi brevi: "La Russia raggiungerà tutti i suoi obiettivi in Ucraina e ci sarà la pace, alle nostre condizioni, non a quelle strepitate dai politici europei confusi e impotenti".

E alle parole di Medvedev si sono aggiunte anche quelle di Maria Zakharova, la portavoce del ministro degli Esteri russo Lavrov: "Gli attacchi dell'esercito ucraino ai siti nucleari mostrano l'intenzione di creare le condizioni per un disastro nucleare in Europa". Infine da registrare la replica di Kiev con le parole del presidente Volodymyr Zelensky: "Oggi, dalla Russia è stata rilasciata un'altra dichiarazione non proprio sobria su un presunto giorno del giudizio per l'Ucraina. Naturalmente, nessuno accetterà tali intimidazioni".