"L'Irriverente", dall'1 agosto l'audiolibro di Vittorio Feltri: viaggio nella vita del fondatore di Libero 

Libero cala il tris. Dopo "In 3 minuti" di Alessandro Sallusti e "La sai l’ultima di Berlusconi", arriva il terzo podcast. E questa volta a parlare è il fondatore del quotidiano di viale Majno, Vittorio Feltri. Un audiolibro che racconta la sua autobiografia. "L’Irriverente" è un viaggio nei sentieri delle memorie di un cronista che ha raccontato il Paese. Una autobiografia "spettinata" che svela anche il Feltri privato tra aneddoti, amicizie e racconti dell’infanzia. Un percorso inedito tra i pensieri in libertà di uno dei giornalisti più importanti della storia dell’editoria italiana.

Dal primo agosto ogni lunedì e ogni domenica appuntamento con L’Irriverente. La voce di Feltri è il regalo di Libero per l’estate dei nostri lettori. Come sempre il podcast è gratuito. Ecco una breve guida per ascoltare in pochi, semplici, passi, l’audiolibro.

Se il vostro smartphone (o tablet) ha un sistema operativo Android o iOS per Apple (iPhone e iPad), basterà attivare l'app "Fotocamera" e inquadrare il codice che vedrete sul quotidiano. Dopo qualche secondo comparirà un'icona su cui cliccare per far partire la clip. Il metodo migliore è quello di posizionarsi col cellulare o con il tablet a circa 30 cm dal riquadro con il codice, per poi avvicinarsi lentamente inquadrandolo del tutto. La notifica che vi permette di accedere al podcast si attiverà in circa 2-3 secondi.

Nel caso in cui il vostro dispositivo non avesse l'attivazione automatica del Qr Code con la fotocamera, la soluzione migliore è quella di scaricare un'applicazione ad hoc. Una totalmente gratuita per Android è Qr&Barcode Scanner. La si trova a disposizione su Google Play Store. Su iPhone invece la trovate di default sul telefono e su "App store", il suo nome è "Codice Qr". “L’Irriverente” sarà disponibile sul nostro quotidiano il lunedì e la domenica, ma anche sul nostro sito o sulle piattaforme Spotify, Spreaker, Amazon Music, Apple Podcast, Podcastory, Google Podcast. Seguiteci.