Giorgia Meloni deride "Repubblica": "Lo ammetto", l'ultimo "scoop"

30 luglio 2022 a

a

a

La battaglia di Repubblica è appena iniziata. L'ultimo tentativo di gettare fango su Giorgia Meloni è andato a vuoto. A sbeffeggiare il giornale ci ha pensato la stessa leader di Fratelli d'Italia che si è vista protagonista di un articolo dal titolo: "Sorella, cognato, confidenti. Il partito di Meloni in mano al cerchio magico". Inutile dire che la reazione non si è fatta attendere: "Lo ammetto, Repubblica mi ha beccato e non posso più negare. Mi confido con mia sorella Arianna, da sempre, da quando sono nata e su qualsiasi cosa. Se sono contenta, triste, preoccupata o se mi serve un consiglio, ho bisogno di parlarne con lei".

E ancora, ironica: "Chiedo scusa a tutti per questo e mi complimento con Repubblica per questa coraggiosa pagina di giornalismo". Insomma, un modo come un altro quello della numero uno di FdI per dire che il quotidiano ha commesso un enorme scivolone. Come lei sono tanti a deridere il quotidiano. Tra questi c'è chi scrive: "E anche oggi abbiamo due certezze : 1 in famiglia ci si aiuta e ci si vuole bene 2 certi scoop in campagna elettorale li possono fare solo a La Stampa o a La Repubblica". Un altro utente gli fa eco: "Fino al giorno delle votazioni ne scriveranno di cotte e di crude , fattene una ragione cara Giorgia ....Avanti tutta".

Proprio così, giusto nelle ultime ore Corrado Formigli, conduttore di La7, si è scagliato contro di lei. Il motivo? La drammatica morte del 38enne di Civitanova Marche. "Nigeriano invalido massacrato a bastonate da un italiano a Civitanova Marche. Attendiamo post indignati di Meloni e Salvini". Anche in questo caso la leader di FdI lo ha liquidato con un semplice "sciacallo".