Rasmus Paludan minaccia: "Brucerò il corano davanti al Duomo di Milano"

Il 43enne nel 2017 ha fondato in Danimarca il partito di estrema destra ‘Stram Kurs‘, ovvero ‘Linea Dura'. Tra il 2019 e il 2023 ha partecipato a diverse manifestazioni, sia in Danimarca che in Svezia, dove bruciava il testo sacro dell'Islam. Esibizioni che avevano fatto storcere il naso a diversi, al punto che aveva scatenato nel 2020 una protesta a Malmö, in Svezia, nel quartiere di Rosengård e poi ancora durante il weekend di Pasqua del 2022. Nel gennaio del 2023 Paludan ha bruciato una copia del Corano davanti all’ambasciata turca a Stoccolma, innescando una vera e propria crisi diplomatica che portò la Turchia a rallentare il processo di adesione della Svezia alla Nato. Per le sue azioni, il politico danese 43enne ha ricevuto diverse condanne penali. L'ultima risale al novembre 2024, quando un Tribunale svedese lo ha ritenuto responsabile di incitamento all’odio.

I’ve entered Italy.

Today, I will burn a filthy, evil book right in front of the Duomo in Milan.

This is the punishment for the cowardly little girl in Varese pretending to be a prefect – and for Sala, the Islamist-loving socialist clown running this city.

The police are… pic.twitter.com/rdJ8c3V1RP