Gianluigi Paragone sbrocca in tv: "Hanno una paura fot***, faranno di tutto"

Italexit potrebbe avere buone possibilità di entrare in Parlamento. Stando all’ultimo sondaggio realizzato per il Tg di La7, la forza politica di Gianluigi Paragone è in crescita al 3,3%. Intervistato da Paolo Celata a La corsa al voto, l’ex M5s ha però manifestato un certo fastidio nel commentare i sondaggi, essendo convinto che verrà fatto di tutto per arrestare la sua corsa.

Paragone ha citato il caso di Milano, che evidentemente è ancora una ferita aperta per lui: “Lì abbiamo superato l’asticella del 3%, poi qualcuno ci ha fregato i voti. Quando devi stabilire chi supera la soglia conta il sindaco e non le liste e infatti c’è il voto disgiunto, guarda caso sul sottoscritto hanno detto che contano le liste. Allora il voto disgiunto che senso ha? Qualcuno di sicuro mi ha fregato i voti, sentinelle ai seggi non ce le avevamo e non le avremo neanche stavolta. Guarda caso ci siamo fermati proprio al 2,99%…”.

Paragone è ovviamente soddisfatto di vedere il 3,3% attribuitogli dai sondaggi, ma al tempo stesso non si fida: “Più avanziamo e più il palazzo farà di tutto per metterci i bastoni tra le ruote. Hanno una paura fottuta perché non vogliono più ripetere quello che è accaduto con il Movimento 5 Stelle”.