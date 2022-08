Giorgia Meloni, delirio di Scurati: "Usa un trucco patetico"

13 agosto 2022 a

a

a

Antonio Scurati è uno scrittore, vincitore del Premio Strega del 2019. Intervistato da Repubblica, non ci è andato affatto per il sottile con Giorgia Meloni: il tema è sempre lo stesso, quello del fascismo, nonostante di recente la leader di Fratelli d’Italia abbia nuovamente preso le distanze. Una presa di posizione che però non ha convinto Scurati: “È lo scaltro tentativo di rifarsi una credibilità politica”.

"Perché attaccate solo ora la Meloni?": la domanda-bomba che disintegra il Pd in tv

“Un patetico trucco - ha aggiunto - nel senso di inganno, in vista delle elezioni. Anche sul piano della vacuità verbale, sono abiure insoddisfacenti e parziali. Non c’è abiura del fascismo, solo di alcuni aspetti violenti. Ma il fascismo è anche una cultura politica. E una leader che viene da quella storia dovrebbe prendere le distanze anche da quella. E invece Meloni è esattamente nel solco di Mussolini, più che sul fronte del fascismo su quello del populismo. L’opportunismo funambolico, la prontezza a rinnegare, ad abiurare, fu una delle caratteristiche più efficaci del Duce nella sua scalata al potere”.

"Non lo sono mai stata": la frase della Meloni che la sinistra dovrebbe imparare a memoria

Poi Scurati ha condiviso la sua analisi sul perché le destre continuano ad avanzare: “Un processo che va avanti dalla fine degli anni Novanta, da quando l’orizzonte dell’Occidente europeo si è immalinconito. Hanno cominciato a prevalere le passioni tristi, le paure, i rancori ed è lì che si sono rafforzati i partiti che non hanno idee proprie ma mettono in atto la supremazia tattica del vuoto, guidano le masse seguendole e soffiando su queste passioni tristi. Proprio come fece Mussolini cent'anni fa”.