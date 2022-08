In Onda, "perché attaccate solo ora la Meloni?": la domanda che gela il Pd in tv

13 agosto 2022 a

Botta e risposta serrato tra Francesca Schianchi e Debora Serracchiani a InOnda su La7. Al centro del dibattito c'è il chiodo fisso della sinistra: la Meloni e l'abiura del fascismo (ripetuta in diverse lingue). Prima di addentrarci nello scontro tv, precisiamo un aspetto non secondario: la Meloni ha rinnegato il fascismo diverse volte in passato e la sinistra, dopo la recente "abiura" insiste nel bollare la leader di Fratelli d'Italia come a capo di un partito che ha legami con l'ideologia fascista.

Detto questo, andiamo alle parole della giornalista de La Stampa, Francesca Schianchi. Con un'analisi perfettamente lucida, inchioda la Serracchiani: "Letta è andato ad Atreju, ha avuto contatti con la Meloni, perché il Pd si accorge del rischio fascismo soltanto adesso?".

Una domanda che arriva come una ciclone che avvolge la Serracchiani e la lascia attonita. In effetti è curiosa l'attenzione del Pd sulla Meloni proprio adesso che nei sondaggi il centrodestra è dato per favorito. La Serracchiani prova a parare il colpo aggrappandosi alla "fiamma da rimuovere nel simbolo di FdI". Ma il nuovo cavallo di battaglia del Pd anti-Meloni non convince nessuno. E così la Serracchiani è costretta a una supercazzola: "Il nostro programma è alternativo a quello del centrodestra". Una ovvietà rivelata perché il Pd davanti a chi contesta l'odio gratuito riversato sulla Meloni resta senza argomenti.