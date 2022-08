In Onda, la profezia di Mannheimer sulle elezioni: "Tutto può capitare, a settembre..."

14 agosto 2022 a

Sondaggisti ospiti di In Onda. Luca Telese e Marianna Aprile hanno voluto dedicare la puntata di domenica 14 agosto ai numeri in vista delle Politiche del 25 settembre. Qui, oltre a Luigi Crespi e Lorenzo Pregliasco c'era Renato Mannheimer. È stato lui a sbilanciarsi sull'esito del voto: "Crespi ha detto che dal 19 a oggi è passata un'epoca, ha ragione". Il sociologo ha confermato che "le intenzioni di voto di oggi sono parziali, di gente disattenta". Per lui infatti "tante persone sono in vacanza e pochi sono attenti". Risultato? "Tutto si deciderà a settembre. Ho visto campagne elettorali in passato in cui tutto cambiava all'ultimo momento. Tutto può capitare, siamo prudenti con queste cifre".

Poi Mannheimer si è pronunciato sul video di Enrico Letta, quello in cui ha replicato il filmato in diverse lingue di Giorgia Meloni: "La scelta del nemico dipende dal nemico, la scelta del fascismo per me non funziona".

Prima di lui a snocciolare alcuni numeri era stato il sondaggista di YouTrend che dava in netto vantaggio il centrodestra. Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia si piazzano al 48,6 per cento contro un 30 per cento degli avversari. Nonostante questo "il Partito democratico si gioca la prima posizione con Fratelli d'Italia piazzandosi al 23,3 per cento".