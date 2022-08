L'Aria che tira, "stendiamo un velo pietoso": l'attacco senza precedenti a Travaglio

16 agosto 2022 a

"È un piacere avere qui con noi Fulvio Abbate, scrittore, firma del Fatto Quotidiano...": così Francesco Magnani, conduttore de L'Aria che tira estate, talk in onda su La7, ha introdotto il suo ospite di oggi. Che però subito lo ha interrotto per correggerlo: "No no, sono stato anche querelato per un tweet dal Fatto Quotidiano. Attualmente scrivo sull'Huffington Post e sul Riformista. Stendiamo un velo pietoso su Il Fatto Quotidiano".

Per togliersi dall'imbarazzo, allora, il presentatore del talk di La7, è andato avanti: "Ma continui a scrivere libri, "Gauche caviar - Come salvare il socialismo con l'ironia", scritto con Bobo Craxi". In effetti nel corso degli anni non sono mancati tweet di Abbate contro il giornale diretto da Marco Travaglio. Nel 2020, per esempio, ha scritto: "È il peggiore giornale tra i tanti su cui ho scritto. Orgoglioso d'essere stato perfino querelato da loro. Ci vedremo in tribunale".

E prima ancora, nel 2018: "E Il Fatto Quotidiano, con l'arrivo del governo Salvini-Di Maio, divenne come Libero e Il Giornale quando c'era Berlusconi. Anzi, "La difesa della razza" quando c'era il duce. Travaglio come Telesio Interlandi". I rapporti tra lo scrittore e quel quotidiano, insomma, non sarebbero idilliaci. Tutt'altro.