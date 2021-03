Fulvio Abbate, orrore contro Tommaso Zorzi: "Spermatozoo d'oro". Finisce in tribunale: un grossissimo guaio

25 marzo 2021 a

Fulvio Abbate ha attaccato spesso negli ultimo tempi Tommaso Zorzi. Il primo eliminato dalla quinta edizione del Grande Fratello Vip ha definito l’influencer milanese come un concorrente principino di Monte Napoleone, “spermatozoo d’oro della migliore Milano Glam”, nonchè ex partecipante di Riccanza che ha definito “format per sfigati”. E sull’incontro avuto con Maria De Filippi, Abbate ha descritto Zorzi come “una pastorella di Lourdes commosso con la Madonna, mi è sembrata una scena imbarazzante. Spero si sia imbarazzata anche la De Filippi”. Tommaso Zorzi però ha di querelare Fulvio Abbate.

Zorzi ha anche pubblicato un messaggio su Instagram per Abbate dicendo che sono mesi che parla di lui denigrandolo: “Probabilmente il tuo carattere spigoloso e la tua scarsa igiene personale ti portano a essere infrequentabile per molti. Detto questo oggi ho deciso di querelarti per porre fine alla tua diarrea verbale e scritta nei miei confronti", il messaggio dell'opinionista.

Tommaso Zorzi, ospite, alla prima puntata della nuova stagione del Maurizio Costanzo Show, ha anche spoilerato l’allungamento dell’Isola dei famosi fino a giugno, ma ha sollevato non poche polemiche perché non ha preso posizione sul mancato intervento sulla legge Zan, oggi chiesta a gran voce dopo l’ennesimo episodio di aggressione omofoba ai due ragazzi gay in una fermata della metropolitana di Roma. Ha però racocntato di essere stato vittima di non pochi attacchi omofobi. Tommaso Zorzi ha letto qualche tweet, come “Voglio picchiarlo e uscirne da innocente” o “Per farvi capire l’odio che provo nei suoi confronti, lo prenderei sotto con la macchina e ci ripasserei sopra con la macchina”, per rispondere alle critiche.

