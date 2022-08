Guido Crosetto, il dolore privato: "Alberto Balocco, chi era per me"

27 agosto 2022 a

a

a

Guido Crosetto si lascia andare a un momento di commozione sui social. Il co-fondatore di Fratelli d'Italia e imprednitore, piange la scomparsa di Alberto Balocco. L'imprenditore della famosa azienda dolciaria è deceduto dopo essere stato colpito da un fulmine mentre si trovava a bordo della sua bici.

"Si dice che faranno fuori la Meloni e...". Telese parla, inquadrano Crosetto: come lo umilia con un gesto | Video

Una dramma che ha colpito l'intera famiglia Balocco. Il manager, amministratore delegato del gruppo di fatto non ha avuto scampo.

"Draghi deve farlo oggi". Crosetto ha le idee chiare: cosa c'è dietro questo messaggio

E così Guido Crosetto che conosceva bene Balocco ha voluto dire la sua con un messaggio toccante apparso su Twitter: "Alberto Balocco per molti era l’industriale dei biscotti e dei panettoni. Per me un amico ed una persona che stimavo enormemente. Oggi un fulmine ha interrotto la sua vita. Una tragedia inaccettabile per chi lo amava, per sua moglie, i suoi figli ed i tanti che gli volevano bene". Tra i due c'era una sincera amicizia che durava ormai da parecchi anni. E sui social in tanti si sono associati alle parole di Crosetto per ricordare questo manager che ha dovuto lasciare la vita in modo così improvviso e così drammatico.