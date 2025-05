Otto e Mezzo, siparietto Montanari-Mieli: "Me ne vado", "Non ti trattengo

Botta e risposta tra Tomaso Montanari e Paolo Mieli. Ospiti di Otto e Mezzo, nella puntata in onda martedì 27 maggio su La7, i due non se le sono mandate a dire su Mario Draghi. Tutto è iniziato da una domanda di Lilli Gruber in riferimento alla presenza di Giorgia Meloni all'assemblea di Confindustria: "Meloni è stata ben accolta?". Immediata la replica del giornalista: "È stata ben accolta, si è presentata in compagnia di Roberta Metsola e della compagnia occulta di Mario Draghi... Bastava sentire il suo discorso", ha detto senza troppi giri di parole Mieli.

Ed ecco che la conduttrice si è rivolta anche allo storico dell'arte: "Per Giuseppe Conte il premier è la regina televendite, mentre Schlein l'ha avvertita che deve preoccuparsi". "Sono gli italiani che devono cominciare a preoccuparsi di Meloni - ha commentato Montanari ., non abbiamo visto una statista che sa parlare dei problemi". Poi, in merito al discorso preso da Draghi: "Non ho una grande opinione della visione di Draghi..."