Bernardini De Pace, rapina in villa: massacrato il custode, spaccano tutto

Una azione criminale in stile Arancia Meccanica - il celebre film di Stanley Kubrick - nella villa di Annamaria Bernardini De Pace. Tre banditi sono entrati nella sua villa, hanno immobilizzato e massacrato di botte il custode. Poi hanno distrutto tutto quello che si sono trovati davanti. L'avvocato matrimonialista non si trovava in casa al momento dei fatti.

Una volta che i tre uomini hanno fatto irruzione nella villa dell'avvocato, hanno cercato di ottenere informazioni sulla posizione della cassaforte e degli oggetti di valore. Poi, una volta trovata, l'hanno scassinata. Ma al suo interno non hanno trovato tutto quello che si aspettavano. I banditi, infatti, si sono dovuti accontentare di poche migliaia di euro. Così hanno sfogato la loro bestiale violenza, distruggendo mobili, vetrate e tutto quello che era a loro portata di mano. Oltre ai soldi sottratti, si stimano infatti danni per 100mila euro. Infine, si sono dati alla fuga.