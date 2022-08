Cartabianca, Alessandro Orsini: "Salvini sa benissimo che quest'inverno..."

31 agosto 2022 a

A sei mesi dall'invasione russa si parla anche di guerra in Ucraina e delle sue conseguenze per l'Italia nella prima puntata della nuova stagione di Cartabianca, condotta da Bianca Berlinguer su Rai tre, nella puntata del 30 agosto. E ospite della trasmissione è come nell'edizione scorsa, il professore Alessandro Orsini. "La situazione in Ucraina è semplicemente disastrosa, quest’estate è peggiorata ed è incredibile che non se ne parli. Il Paese è sempre più devastato, ci sono sempre più morti. La vittoria militare più importante l’ha conseguita la Russia nel Lugansk".

E ancora, attacca il professore: "Stiamo nascondendo il fallimento della strategia dell’Occidente minimizzando la devastazione dell’Ucraina. E in Italia si è creato un tifo da stadio per l’Ucraina. Ma la situazione è tragica", rimarca Orsini.

Il docente, considerato filo-putiniano e per questo al centro di polemiche nei mesi scorsi, si è espresso a favore del leader della Lega, che probabilmente sta già pensando al dopo elezioni, quando il centrodestra andrà al governo: "Non dovremmo utilizzare i termini putiniani e atlantisti, ma falchi e colombe. Matteo Salvini è una colomba. Sta pensando agli interessi dell’Italia, sa benissimo che se andiamo su questa strada ci aspetta un inverno molto duro".