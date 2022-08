Sondaggi, Rado Fonda di Swg: "Chi verrà punito dall'astensione"

31 agosto 2022 a

A differenza di quanto si possa credere, l'astensionismo può giocare un brutto scherzo al centrosinistra. A mettere in guardia Enrico Letta e compagni ci pensa Rado Fonda, direttore di Swg. "Ad oggi 4 elettori su dieci sono disinteressati al voto. È vero che quando abbiamo fatto il sondaggio eravamo ad agosto e che sarà invece importante rilevare gli umori e gli andamenti nelle prossime settimane. Ma la disaffezione alle urne è ormai una costante della politica, e il trend non depone bene." Per questo stando ai calcoli, gli esperti non escludono un vero e proprio record in negativo.

Su una cosa però Rado Fonda si dice certo: "A questo giro - commenta sulle colonne di ItaliaOggi - l'astensionismo potrebbe colpire invece il centrosinistra. Il profumo della vittoria sta galvanizzando il popolo di destra che è invogliato ad andare a votare rispetto a quanto invece accaduto nelle ultime tornate, soprattutto alle amministrative". Merito anche della sfida tra Fratelli d'Italia e Partito democratico nella contesa del primo posto. Una gara - prosegue - che ricompensa "FdI, che ha segnato in una settimana un altro +1 per cento e arriva al 24,8".

Anzi, secondo Fonda non è escluso che il partito di Giorgia Meloni possa crescere ancora. Insomma, l'esito del 25 settembre è già scritto. D'altronde, "lo stacco tra il cdx e l'attuale csx sulla carta non è colmabile, con questi numeri ormai si tratta di vedere di quanto il cdx vincerà, se riuscirà ad avere la maggioranza assoluta dei seggi in entrambi i rami del Parlamento o meno". A dare la batosta finale la mancata alleanza con il Movimento 5 Stelle: "L'intesa - conclude - avrebbe certamente reso la coalizione di centrosinistra più competitiva, in particolare nelle regioni del Sud, dove il Movimento va oltre il 15 per cento di consensi".