Otto e Mezzo, Italo Bocchino sbotta con Giannini: "Lo decidi tu?"

Il premier time al centro della puntata di mercoledì 14 maggio di Otto e Mezzo. A prendere per primo la parola, Massimo Giannini. "Questo premier time ormai è un Meloni-show. Per alcuni versi è spettacolare, per altri surreale. Lei a volte dà il meglio, a volte il peggio di sè. Quando deve scendere nelle risposte ai problemi, è surreale, ci surfa sopra".

Immediata però la replica di Italo Bocchino: "La presidente del Consiglio ha dato risposte utili, l'opposizione è inesistente, fa cagnara, guardate Magi che fa il fantasma. Io non ho visto da parte loro nulla di interessante". Poi è la conduttrice di La7, Lilli Gruber, a interpellare il direttore editoriale del Secolo d'Italia: "Il vero dato, quello che ci interessa, è sapere quant'è la spesa pro capite per la sanità. Questa in Italia è aumentata notevolmente da quando c'è Meloni al governo. Io come cittadino sono garantito solo da quello. La riforma Bindi ha creato le liste d'attesa, sono state le regioni di sinistra".