Leone XIV, le indiscrezioni: la scelta su Tagle

Era uno dei favoriti per il post Bergoglio ma alla fine è stato superato in corsa dall'americano Robert Prevost: oggi per il cardinale filippino Luis Tagle potrebbe esserci un altro incarico prestigioso. Leone XIV si è preso del tempo per capire come comporre la sua squadra, ma pare quasi certo che la direzione del Dicastero per i vescovi, che proprio Prevost ha occupato fino al giorno in cui è stato eletto Papa, andrà a Tagle, anche se l’erede naturale sarebbe un altro, cioè l’attuale vice, Ilson de Jesus Montanari. Secondo alcuni, però, non è escluso che il Pontefice possa voler cambiare. In quest'ultimo caso la scelta ricadrebbe su Tagle, attuale pro-prefetto della sezione per la prima evangelizzazione e le nuove Chiese particolari del Dicastero per l’evangelizzazione.

In Vaticano, inoltre, come riporta il Corriere della Sera, sono in molti a parlare degli ottimi rapporti tra Prevost e Tagle, non escludendo quindi che possa essere il filippino uno dei nuovi volti della Curia romana. Sugli altri ruoli, invece, si pensa che nulla verrà deciso prima dell’estate. Leone XIV potrebbe far passare diversi mesi prima di prendere delle decisioni, con l'obiettivo di dare alla Chiesa un governo che sia in grado di includere e rappresentare le varie anime presenti. Della sua squadra, comunque, potrebbe entrare a far parte il vescovo e teologo madrileno Luis Marín de San Martín, 63enne agostiniano come il Papa, con cui condivide la visione ecclesiale basata sul discernimento e la concretezza evangelica: potrebbe diventare sostituto per gli Affari generali.