Federico Rampini contro l'ex collega di 'Repubblica': "Ignoranza imbarazzante"

A Restart, il talk show in onda su Rai 3, si è consumato un accesissimo confronto tra Claudio Tito di Repubblica e Federico Rampini - ex collega proprio di Tito, ora al Corriere della Sera -. Il primo aveva palesato il problema della mancanza di domande o di risonanza mediatica riguardo a un presunto conflitto di interessi del presidente americano, Donald Trump. "La cosa diciamo più sorprendente - ha spiegato il giornalista - è che negli Stati Uniti nessuno si pone in maniera seria il problema del conflitto di interessi di Trump. Noi in passato ce lo siamo posti tante volte..."

A quel punto, però, lo ha incalzato Rampini che ha smascherato a tutti i presenti la "balla" propinata da Claudio Tito: "Ma per favore. Non è vero, non è vero: è tutti i giorni in prima pagina sul New York Times il conflitto di interessi. Ma chi lo dice che non se lo pone nessuno in America? Leggete i giornali americani. Queste sono delle affermazioni di ignoranza totale, è imbarazzante questa ignoranza. Di cosa state parlando?".