Simone Cicalone, hanno provato ad ammazzarlo?

"Hanno provato a investirmi con un'auto". Simone Cicalone, il cui vero nome è Simone Ruzzi, ha denunciato una brutale intimidazione da lui subita giovedì 8 maggio vicino alla stazione romana di Piramide. Da qualche anno lo yuotuber è diventato noto alla cronaca locale grazie ai suoi video in cui denuncia la criminalità nelle metropolitane della Capitale. "Ero sceso di casa e stavo passando su un attraversamento pedonale. Ho notato che c’era un’auto ferma, che mi ha visto passare – ha spiegato ancora l’ex pugile in un'intervista rilasciata a Roma Today – quel veicolo, all’improvviso, ha accelerato e per poco non mi colpiva. Mi è arrivato praticamente ai piedi".

Stando al racconto di Cicalone, la vettura era "una Fiat Punto del 2013, pare senza assicurazione". E all'interno c'erano "tre ragazzi avranno avuto tra i 25 e i 30 anni. Mi hanno detto ‘Cicalo’, che lavoro fai?’ Io ho risposto che faccio video. E loro hanno aggiunto ‘La devi fare finita’. A quel punto ho chiesto che cosa facessero loro – ha continuato – uno mi ha detto che vende auto. Ma ovviamente non gli ho creduto. Cercavano di non farmi passare, fino a quando ci sono riuscito. Mi sono trattenuto, sono rimasto tranquillo – ha evidenziato Cicalone – l’unica cosa è che non ho avuto la prontezza di fare un video. Una pattuglia dei carabinieri poi si è avvicinata, chiedendomi cose fosse accaduto".