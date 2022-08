Cartabianca, Travaglio scarica le colpe su Draghi?"Disonesto", ricoperto di insulti

31 agosto 2022 a

"Draghi ha tentato la fuga al Quirinale a gennaio, gli è andata male ed è rimasto lì; sperava di andarsene a febbraio e gli è scoppiata la guerra in mano. Ha trovato il modo di andarsene a luglio, quando chiese la fiducia mentre insultava i partiti che avrebbero dovuto dargliela. Quindi stava dicendo loro implicitamente: 'non datemela'". Bufera sul direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio per le parole pronunciate in collegamento con Bianca Berlinguer a Cartabianca su Rai 3.

Lasciandosi andare a queste dichiarazioni, Travaglio ha praticamente attribuito tutte le responsabilità della caduta del governo al premier stesso, Mario Draghi. Le sue parole hanno scatenato una polemica senza fine sui social. Nei commenti sotto al video di Cartabianca, c'è chi scrive: "I 5s sanno solo dire questo". E ancora: “Ma Travaglio ha cominciato pure a bere?”. Qualcuno ha scritto: "È un disonesto, intellettualmente parlando, e lo dimostra ogni volta che apre bocca".

"Travaglio cova invidia, odio e rancore, che riversa a valanghe su poveri malcapitati di turno. Si può annoverare tra i personaggi peggiori dei nostri tempi", ha scritto un utente. Mentre un altro ha parlato di "distorsione della realtà", spiegando che "le cose sono avvenute alla luce del sole" e che "non erano difficili da interpretare".