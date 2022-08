Controcorrente, Guido Crosetto: "L'Italia rischia la distruzione dell'economia"

31 agosto 2022 a

a

a

Guido Crosetto è preoccupato. La condizione della nostra economia di certo non lascia tranquillo il co-fondatore di Fratelli d'Italia. Il costo dell'energia, l'inflazione galoppante hanno reso impossibile a diversi imprenditori e artigiani mandare avanti le proprie attività.

"Non dice la verità". Crosetto scatenato, rivela un pesante sospetto: cosa accadrà tra poco

Troppi i costi di produzione ma soprattutto troppe le risorse da spendere per pagare le bollette. E Crosetto, anche lui imprenditore, sa bene a cosa andiamo incontro: "Non esiste alcun modo se non un intervento pubblico massiccio per evitare che questa situazione distrugga l'economia italiana", afferma a Controcorrente. Poi Crosetto ha parlato anche delle attività che hanno grossi problemi dal punto di vista economico: "Ci sono aziende che adesso producono in perdita e già migliaia di lavoratori sono in cassa integrazione".

"Giorgia vince e allora...": la frase di ghiaccio di Crosetto, cosa può succedere

Parole chiare che spiegano bene la crisi che il Paese sta attraversando. Infine Crosetto fa una considerazione: "Di solito si pensa alle grandi industrie, a chi produce acciaio o altro, invece vi dico che sono in difficoltà anche aziende più piccola, anche quelle che lavorano nell'agroalimentare come la produzione di parmigiano. Se non si interviene subito l'Italia rischia grosso".