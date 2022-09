Massimo Giletti azzera Gualtieri con una foto: cosa significa quest'auto

03 settembre 2022 a

Era il 20 giugno quando Massimo Giletti aveva segnalato al Corriere della Sera un caso che testimonia quanto in basso sia caduta Roma dal punto di vista amministrativo. In viale Bruno Buozzi c’è un auto con targa francese ferma in sosta da più di quattro anni, tra l’altro sulle strisce blu che sarebbero quindi a pagamento. Com’è possibile che nessuno si degni di rimuoverla?

Tornando dalla vacanze, Giletti ha fatto sapere che la macchina è ancora lì: in oltre due mesi nulla è cambiato, nonostante l’attenzione mediatica scatenata dalla prima segnalazione del conduttore di La7. L’auto è in condizioni disastrose: oltre all’occupazione illegale di uno spazio destinato al parcheggio a pagamento, si registra quindi l’indecenza dell’abbandono e il silenzio da parte di chi dovrebbe risolvere questa situazione assurda. Non ci si capacita di come sia possibile che il Comune non intervenga con il carro attrezzi, usato in tante situazioni ma non in questa in cui sarebbe davvero necessario.

Neanche la denuncia di Giletti ha sortito qualche effetto, dato che l’auto targata francese è rimasta sempre lì. Secondo il Corriere, questo caso testimonia tutte le deficienze della burocrazia romana, che non si attiva neanche per un problema apparentemente ridicolo come questo, che in altre città verrebbe risolto nel giro di pochi minuti.