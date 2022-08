Massimo Giletti, lezione a Letta: "Meloni? Sbagliato attaccarla"

27 agosto 2022 a

Massimo Giletti affonda il Pd e lo fa con una sola frase rispondendo a una domanda sulla campagna d'odio del Pd contro la Meloni: "Secondo me è un errore, lo stesso errore che fecero con Berlusconi. La battaglia va condotta sui contenuti non contro le persone", spiega a La Stampa. Insomma il conduttore di Non è l'Arena ha le idee fin troppo chiare: la battaglia del Pd contro la Meloni potrebbe avvelenare la campagna elettorale e inoltre potrebbe avere una sorta di effetto boomerang sul Pd. Non è un mistero infatti che l'antiberlusconismo degli anni passati abbia portato più voti al centrodestra proprio in prossimità degli appuntamenti elettorali.

Poi il conduttore parla anche di un possibile confronto tv tra i leader: "I duelli televisivi non mi convincono. È ovvio che chi fa televisione sa che cosa funziona e tenta di portare nei propri programmi quello che crea ascolto. Però, poi, arrivano i lacciuoli dell'Agcom con le sue regole.

È normale, ci troviamo in una competizione politica, però la televisione non può funzionare quando ci sono troppe limitazioni". Infine sul peso della tv e dei faccia a faccia sulle scelte degli elettori afferma: "I duelli creano interesse, vengono seguiti, ma non hanno grande peso nel modificare le idee di chi li guarda. Quando ci fu il duello tra Berlusconi e Prodi, Berlusconi recuperò qualcosa. Televisivamente era più abile a nel gestire il mezzo televisivo e nell'usare un linguaggio innovativo. Però vinse Prodi, anche se di poco. I nostri politici sono troppo navigati per fallire dentro i meccanismi del duello televisivo".