Lorenzo Ruzza distrugge gli orologi falsi, i suoi video diventano virali su Tik Tok

Per gli orologi falsi, adesso, è arrivata l'ora X. Infatti, sui social da mesi stanno spopolando i video di Lorenzo Ruzza che distrugge orologi non originali a colpi di martello. Il suo negozio si trova a Milano, tra piazza San Babila ed il tribunale. Li è diventato famosissimo. Ruzza, su Instagram, conta quasi 100 mila followers ed è diventato un punto di riferimento per la vendita di orologi di lusso. “Sono molto seguito dai ragazzi giovani. Mi chiedono valutazioni. Spesso arrivano in negozio con un orologio falso, che non può essere venduto. E allora li distruggo togliendolo dal mercato", racconta Ruzza. “Specifico, prima dell'arrivo del cliente, che se l'orologio dovesse essere falso lo distruggo. Dopo il primo video tutto è diventato virale sui social".

Numeri alla mano, Ruzza ha iniziato a distruggere orologi due anni fa. Tutto è iniziato per caso. “Ho martellato circa 500 orologi falsi tolti dal mercato con questo metodo", continua. "Si tratta, tra l'altro di un bel colpo anche per chi invece vende orologi originale". Ma l'orologiaio più famoso a Milano e non solo ha inventato un nuovo gadget: "Si chiama Ruzza watch, detto anche talismano del benessere. Sarebbe un omaggio a chi acquista da me orologi di lusso. Auguro al cliente di diventare ricco dopo aver acquistato il primo orologio di lusso". ​