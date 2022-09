Re Carlo, "timori per la sua salute": com'è ridotto il neo-sovrano, la foto che spaventa

12 settembre 2022 a

Nel Regno Unito ci si interroga sulle dita di Re Carlo III, neo-sovrano dopo la morte della madre, la regina Elisabetta. I tabloid, infatti, si concentrano sul rossore delle mani e sulle "dita a salsiccia". Insomma, inizia a filtrare qualche preoccupazione per il nuovo re, per le sue dita reali immortalate in foto ufficiali ormai da quasi 15 anni.

In queste ore è tornata a circolare anche una foto del 2012, che mostrava Carlo III in completo grigio chiaro mentre teneva unite le mani a metà busto, con l'anello sul mignolo sinistro che quasi saltava per la pressione del dito gonfio.

E come detto, di queste mani si è tornati a parlare in queste ore decisive. Il tabloid DailyStar ha chiesto un parere al dottor Garerth Nye, che si è espresso su due possibili cause. La prima, un edema. Come ricorda Il Fatto Quotidiano, che cita il dottore, si tratta di "una condizione in cui il corpo inizia a trattenere i liquidi negli arti, normalmente gambe e caviglie, ma anche nelle dita, il che le fa gonfiare".

Dunque, la seconda ipotesi: ovvero l'artrite. “Un’altra condizione comune negli over sessanta. Spesso colpisce tre aree principali della mano: l’articolazione del pollice o entrambe le articolazioni delle dita", ha aggiunto Nye. "Le dita di solito diventano rigide, doloranti e gonfie e sebbene i farmaci possano alleviare il dolore, il gonfiore può rimanere", ha sottolineato lo specialista. Gli esperti notano che comunque, al netto del gonfiore, le dita si muovono e si flettono senza grossi problemi: viene subito alla mente il gesto di stizza sulla scrivania da re, in diretta mondiale.