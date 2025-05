Principe Harry, clamorosa sconfitta in tribunale: "Una trappola"

Niente scorta per il principe Harry. Il secondogenito di Carlo III ha perso il suo ricorso contro la decisione del governo britannico di ridurre la sua protezione da parte della polizia nel Regno Unito, in seguito alla rottura con la famiglia reale e al suo trasferimento negli Stati Uniti. Il giudice ha sì ammesso di essere rimasto commosso dalle "argomentazioni potenti e toccanti" del Duca di Sussex, ma per lui non costituiscono "un fondamento legale per contestare" la decisione del governo.

Una decisione che avrebbe devastato il diretto interessato. Durante un'intervista alla Bbc ha raccontato i suoi rapporti con il padre, Re Carlo: "Non vuole parlarmi per via della questione della sicurezza". A riguardo si è detto "deluso". La sua sconfitta in tribunale è una "buona vecchia trappola istituzionale". Motivo per cui ha incolpato la Casa Reale di aver influenzato la decisione di ridurre la sua sicurezza.