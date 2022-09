Otto e Mezzo, Cazzullo: "Non sono i Rolex", tutta la verità su Totti

13 settembre 2022 a

a

a

"Tutta Italia sta seguendo questa storia, tu hai intervistato Totti, cosa ti ha colpito di più di questa vicenda? Ed è normale che ci si appassioni? Se ne discute tantissimo...": Lilli Gruber ha posto queste domande ad Aldo Cazzullo a Otto e mezzo su La7. Il riferimento è, ovviamente, alla rottura tra l'ex calciatore della Roma e Ilary Blasi. "I due veri grandi romanzi popolari italiani sono il calcio e la televisione, Totti e Ilary rappresentano questi due mondi intrecciati, di qui questo gigantesco interesse", ha spiegato innanzitutto il giornalista del Corriere della Sera, che ha avuto modo di intervistare l'ex capitano giallorosso un paio di giorni fa.

"Anti-fascista? No, secondo me...": Cazzullo, sfregio nero alla Meloni

"Io ho conosciuto Totti vent'anni fa, ai mondiali del 2002 in Giappone - ha poi raccontato Cazzullo -. Gli chiesi: 'ma come passi il tempo in ritiro?', 'lui mi rispose 'sto squagliando la play-station'. Poi ci siamo rivisti nel 2006 quando lui segnò il rigore decisivo ed esultò mettendo il pollice in bocca per evocare suo figlio che aveva appena 8 mesi... insomma Totti e io non ci siamo persi di vista... lui aveva questa storia da dire".

Aldo Cazzullo a Otto e mezzo, il video

"Quando parla.... a cosa deve stare attenta": Padellaro mette in guardia Meloni | Video

Infine il giornalista ha rivelato qual è la parte dell'intervista a cui è più affezionato: "Non è quella dei Rolex ma è quella in cui lui racconta quando si chiude il sipario. A 41 anni lui, un monumento per Roma e per la Roma, è costretto a lasciare, poi diventa dirigente, poi lo mandano via...". "È l'intervista che sta facendo sanguinare noi romanisti, è una grande responsabilità...", ha chiosato ironicamente Antonio Padellaro.