L'Aria che tira, Gomez sulle elezioni: "Persone insospettabili mi dicono che..."

"La campagna elettorale è stata soporifera, una noia mortale, quando io ero piccolo avevo capito che la sinistra stava con i poveri e la destra con i ricchi": Peter Gomez, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, è intervenuto nel dibattito sulle elezioni del 25 settembre, sottolineando che la discussione sembra essersi ravvivata solo adesso. Poi, scendendo nel dettaglio, ha spiegato: "Il punto è che il Pd e Di Maio difendono il reddito di cittadinanza, ma la parola nell'immaginario di tutti si associa solo col M5S".

Ecco perché, secondo il direttore de ilfattoquotidiano.it, in molti avrebbero avvantaggiato il Movimento: "Meloni, Renzi e inizialmente Lega e Forza Italia, che hanno poi cambiato idea, hanno fatto tutti un favore al M5S e lo hanno rivitalizzato. Adesso il Movimento agli occhi di molti sta con i poveri. Ma non solo. Il M5s, con un paio di candidature che non vanno sottovalutate, per la Sicilia in particolare, di Roberto Scarpinato e dell'ex procuratore nazionale antimafia Cafiero de Raho, è l'unico movimento che appare agli occhi dei cittadini schierato senza se e senza ma con l'antimafia, la legalità, l'anticorruzione".

Peter Gomez a L'Aria che tira, il video

Gomez, poi, ha rivelato: "Nel Sud Italia ci sono tante persone per bene. E persone insospettabili mi dicono: 'io voterò non tanto M5s ma Conte'. E la cosa divertente è che chi ha sdoganato il partito di Conte è Luigi Di Maio, che in tutta la sua campagna elettorale ha continuato a ripetere: 'questo non è il M5s, ma il partito di Conte'. Bravo, sei molto sveglio, non hai capito che il trend del M5s era al ribasso e quello di Conte al rialzo...".