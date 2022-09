Giuseppe Cruciani umilia il Pd: "Sinistri depressi e distrutti? Io godo"

24 settembre 2022 a

Il voto del 25 settembre è attesissimo da Giuseppe Cruciani. Il conduttore de La Zanzara, nonché ospite fisso di molti talk di Mediaset, lancia una vera e propria frecciata a dem e compagni. "Io aspetto il 26 settembre solamente per vedere le facce – ha detto Cruciani in una delle ultime puntate del programma di Radio 24 – Non faccio il tifo per nessuno, ma voglio vedere le facce preoccupate dal trionfo della signora Meloni. Per me può vincere, chiunque, ma voglio vedere le facce, demoralizzate, distrutte, depresse dei sinistri italiani. Solo questo voglio, godere per queste facce".

Il conduttore è un fiume in piena e mette a nudo il Pd: "Sono adatti e presentabili solo quelli che decide il Pd, ma allora al voto che ci andiamo a fare?". Il riferimento è a Ursula Von Der Leyen, presidente della Commissione Ue e già al centro di una polemica sollevata da Matteo Salvini.

D'altronde la posizione di Cruciani è sempre stata chiara. Appena il Movimento 5 Stelle ha fatto cadere Draghi, il conduttore aveva espresso il suo parere. Parere molto simile a quello della leader di Fratelli d'Italia:"Ma qui c’è l’idea che ogni volta che c’è una crisi di governo, in Italia non si può parlare di elezioni perché è la fine del mondo. Se si parla di elezioni sembra che è una cosa complicata, che l’Italia si ferma. Non è vero, l’Italia va avanti lo stesso. In Israele, in questo periodo drammatico in cui c’è stato il Covid e la guerra, si è votato un paio di volte".