Giuseppe Cruciani furioso: "Mi rubano il motorino e devo pagare io?", attacco a Beppe Sala

Giuseppe Cruciani è una furia. Il conduttore de La Zanzara non ha solo subito un danno, ma anche dovuto fare i conti con una beffa. Dopo essersi visto rubare lo scooter, Cruciani ha dovuto pagare per riaverlo. No, non dai malviventi, bensì dal Comune. "Abito vicino ai Navigli, una delle zone della movida milanese dove, mi dice la Polizia, nell’ultimo periodo sono aumentati a dismisura i furti dei motorini", ha denunciato l'opinionista residente a Milano spiegando nel dettaglio l'accaduto.

Il suo motorino è stato successivamente coinvolto in un incidente stradale. "La collisione è avvenuta in via Solari, il ladro si è dileguato e il mio motorino è stato trasportato in un deposito dove vengono lasciati i veicoli rimossi". Nessuna segnalazione da parte delle autorità, così Cruciani ha potuto recuperare il suo mezzo solo giorni dopo. Risultato? 250 euro da pagare. Il Comune di Milano, lo stesso guidato da Beppe Sala, ha chiesto soldi per la rimozione (con tariffa notturna maggiorata), il trasporto e il deposito del mezzo.

"Mi chiedo se sia giusto che un cittadino debba essere costretto a pagare per tornare in possesso di una cosa di sua proprietà che gli è stata rubata". E ancora, a dir poco innervosito: "Dove vanno le nostre tasse?". Giusto qualche giorno fa un'altra vip aveva suonato la sveglia al primo cittadino del Partito democratico. Chiara Ferragni, attraverso un post Instagram, aveva denunciato degrado e furti sempre più diffusi nelle abitazioni. Insomma, come lei l'aveva definita, "una situazione fuori controllo". Eppure nel capoluogo lombardo nulla è cambiato.