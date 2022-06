Dritto e rovescio, Cruciani ride in faccia a Pedullà: "Cos'è il reddito di cittadinanza"

10 giugno 2022 a

a

a

"Il reddito di cittadinanza è la più grande riforma di welfare mai fatta in questo Paese": Gaetano Pedullà, direttore de La Notizia, ha parlato in questo modo della misura tanto cara ai grillini nello studio di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Rete 4. Tra gli ospiti anche Giuseppe Cruciani, conduttore de La Zanzara, che si è detto in profondo disaccordo con le parole del collega. "Ha aiutato 3 milioni e 100mila persone a pranzare e cenare e ha aiutato moltissimi giovani a non cadere vittime di sfruttatori del lavoro. Chi pensa che sia uno strumento inutile resterà di questa opinione", ha continuato Pedullà.

"Ma inizi a lavorare!". Incassa il reddito di grillino e viene massacrato dal big di Forza Italia: la rissa | Video

Il direttore de La Notizia ha rivelato anche di ricevere all'indirizzo del suo giornale "decine e decine di mail di persone che ringraziano il cielo di avere la possibilità di comprare da mangiare, farmaci per curarsi e il minimo essenziale per sopravvivere". "Ma potevano farlo anche prima", ha ribattuto un contrariato Cruciani. Che poi ha aggiunto: "Negli ultimi anni, da quando è stato introdotto il reddito di cittadinanza, il sussidio è stato tolto a 158mila famiglie. Il che significa che tra truffe e persone non in regola abbiamo perso tempo con ispezioni e burocrazia a togliere l'aiuto a chi non ne aveva diritto".

Secondo il conduttore de La Zanzara non c'è altra soluzione se non quella di abolire la misura: "Il reddito disincentiva le persone che lo hanno a trovare lavoro, non c'è dubbio. Doveva aiutare le persone a trovare lavori nuovi, ma è stato un fallimento assoluto. Andrebbe tolto, perché è competitivo con il lavoro".

Video su questo argomento "Reddito di cittadinanza, una vigliaccata della politica", Procaccini (FdI) e Corrao (Verdi): "Lavorare per il salario minimo"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.