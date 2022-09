Giorgia Meloni, l'insinuazione della Pascale: "Che fine farà"

27 settembre 2022 a

Da dopo la separazione da Silvio Berlusconi, dunque da tempo, Francesca Pascale è un fiume in piena. L'ex compagna del leader di Forza Italia non ha preso bene la vittoria che ha incoronato il centrodestra e, in particolar modo Giorgia Meloni. E così, a qualche ora di distanza, la Pascale condivide su Instagram un presunto retroscena sul futuro del nuovo esecutivo. Diffondendo il tweet di Michele Sodano, ex deputato del Movimento 5 Stelle oggi nel Gruppo Misto, la moglie di Paola Turci pubblica: "Il governo Meloni dura poco. Ritornano presto le élite con un Draghi di turno: la sceneggiatura prevede che Forza Italia e la Lega di Giorgetti non seguiranno il 'sovranismo' di FDI e con PD, M5S, Azione, Verdi e +Europa si crea nuova maggioranza. Tutto previsto, tutti felici".

Un attacco aperto alla coalizione di cui fa parte l'uomo con cui ha condiviso ben dieci anni della sua vita. Eppure la Pascale ci ha abituati a critiche di questo tipo. Prima del voto, l'imprenditrice scriveva: "Se dovessero vincere: sogni, speranze e bagagli pronti!". Il riferimento era chiaramente a Meloni, Matteo Salvini e Berlusconi.

Ma non è finita qui, perché poco dopo la Pascale pubblicava un fotomontaggio con le immagini del leader della Lega e di Riccardo Magi. "A lui le madonne a noi Maria" scriveva facendo riferimento al suo impegno per la legalizzazione della cannabis. In ogni caso la promessa la Pascale non l'ha mantenuta: i suoi appelli "via dall'Italia", perché "mai stare con i sovranisti", sono solo parole al vento.