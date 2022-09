Stasera Italia, Rampini sbotta con i pacifisti: "Bagno di sangue, ora dove siete?"

29 settembre 2022 a

Vladimir Putin minaccia ancora. Il presidente russo ha dichiarato all'Occidente: "Volete un bagno di sangue". Una frase non sfuggita a Federico Rampini, ospite di Stasera Italia nella puntata in onda giovedì 29 settembre. Qui, ai microfoni di Barbara Palombelli su Rete 4, il giornalista ha dato una sua versione dei fatti: "Questo è un altro dei tanti segnali di difficoltà di Putin".

Per Rampini infatti lo zar deve fare i conti sul campo: "Il morale è molto basso, come si vede nelle intercettazioni". Poi Rampini chiede di poter dire una cattiveria ai "sedicenti pacifisti italiani": "Dove sono? Sono pronti a scendere in piazza solo contro l'America e la Nato? Ma dove sono quando Putin minaccia l'uso dell'arma nucleare?".

L'avvertimento dell'ex presidente e primo ministro russo Dmitry Medvedev, ora vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Russia, è stato chiarissimo: "'Questo non è un bluff - aveva esordito -. La Russia ha il diritto di usare l'arma nucleare se lo riterrà necessario, in base alla dottrina nucleare". Il concetto è chiaro: Putin non si farebbe molti problemi a usare l'atomica, a maggior ragione ora che l'Occidente intende non riconoscere l'esito del referendum. Referendum indetto in 4 regioni ucraine, affinché queste possano essere annesse a Mosca.