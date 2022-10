Giorgia Meloni, Rula Jebreal insulta pure Libero: "Attacco razzista"

02 ottobre 2022 a

a

a

Guai a criticare Rula Jebreal. Dopo le parole (vergognose) su Giorgia Meloni e le frasi sul padre della leader di Fratelli d'Italia, la giornalista adesso passa al contrattacco con il solito "piagnisteo". La Jebreal infatti prima ha attaccato deliberatamente la Meloni, poi ha incassato il colpo della reazione del premier in pectore. Ma non è finita qui. Sulla stampa in tanti hanno criticato le parole della Jebreal e anche Libero ha sottolineato quando siano state inopportune le parole usate dalla giornalista per denigrare Giorgia Meloni.

"Così si salva la democrazia". Rula Jebreal, l'ultima raffica di insulti sulla Meloni

La Jebreal ha infatti parlato del padre della Meloni, un padre con cui la leader di Fratelli d'Italia ha interrotto i rapporti sin da bambina e con il quale non c'è stata una riconciliazione fino alla sua morte.

"La spazzatura che è la sinistra milionaria". Sallusti travolge Rula Jebreal: "Infame"

Questo per essere chiari. Ma la Jebreal non ha digerito le critiche e così la Jebreal ha deciso di dichiarare guerra alla stampa che l'ha messa nel mirino per quello che ha detto: "Il giorno dopo che Meloni ha minacciato di farmi causa per un tweet, i media hanno lanciato un assalto razzista, islamofobo e misogino", afferma su Twitter. Poi conclude così: "I facilitatori della coalizione di estrema destra sono forze moderate, che hanno normalizzato una coalizione essenzialmente xenofoba, razzista e autoritaria. Incitamento sfacciato", conclude.