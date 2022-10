Giorgia Meloni, "quante vacche vale": incidente diplomatico internazionale

03 ottobre 2022 a

Ha rischiato di causare una sorta di incidente diplomatico Muhoozi Kainerugaba, capo delle forze di terra dell’Uganda nonché figlio del presidente dello Stato dell’Africa orientale. Alcuni suoi tweet sono diventati virali e hanno soprattutto fatto sorridere tanti utenti, anche se la questione potrebbe essere più seria di quel che appare.

Tutto è iniziato con una foto di Giorgia Meloni e la domanda di Kainerugaba: “Quante vacche dareste alla prossima premier dell’Italia?”. Poi il figlio del presidente ugandese ha aggiunto una battuta sulla Capitale, poi rimossa: “Se i romani rifiutano le nostre vacche allora dobbiamo prendere Roma. Ci vorrebbero giorni per farlo”. Dopo che i tweet di Kainerugaba sono diventati virali, è arrivata la spiegazione sulla Meloni e le cento vacche da regalarle. O meglio, è stata affidata a un’altra foto, raffigurante mucche di razza Nkore, proprio quelle da regalare alla leader di Fratelli d’Italia (almeno 100 è stata l’offerta di Kainerugaba).

“Per i miei amici italiani - ha scritto il figlio del presidente ugandese - queste sono vacche Nkore. Sono le vacche più belle della terra. So che gli europei regalano alle donne i fiori, ma non ho mai capito perché. Nella nostra cultura offri a una donna qualcosa come una vacca”.