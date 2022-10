Dritto e Rovescio, Vauro si copre di vergogna: "Meloni come Putin"

07 ottobre 2022 a

"Basta con genitore 1 e genitore 2, sui documenti ci deve essere scritto mamma e papà. Chi l'ha detto? Ecco il quiz": Vauro Senesi, ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Rete 4, ha parlato della leader di Fratelli d'Italia, proponendo una sorta di indovinello agli altri ospiti del talk, Augusta Montaruli di FdI e Giuseppe Cruciani, conduttore de La Zanzara su Radio24. "Io sono assolutamente d'accordo con questo - ha risposto prontamente la Montaruli in studio - perché per me ogni bambino ha una mamma e un papà. È essere fascisti questo?".

Poi è intervenuto anche Cruciani, che ha commentato: "Ma questo non significa togliere un diritto a qualcuno". A quel punto, allora, Vauro ha ripreso la parola dicendo: "Ma fatemi finire il quiz, non vi alterate. Ci sono due risposte, tutte e due valide, tranquilli. Una l'ha detta la Meloni, l'altra l'ha detta Putin nell'ultimo discorso". Secondo il vignettista, insomma, la presidente di FdI sarebbe contraria a queste definizioni proprio come lo è il presidente russo.

Anche Cruciani, poi, ha detto la sua sulla Meloni. E in particolare si è soffermato sull'allarme che sta attorno alla sua vittoria alle elezioni: "Il pericolo del fascismo con il suo avvento è ridicolo. E ridicolizza le stesse persone che evocano il fascismo di continuo".