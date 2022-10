Giovanni Orsina, profezia sul governo: "Cosa mi aspetto ora"

19 ottobre 2022 a

Il tempo scorre e Sergio Mattarella lo sa bene. Per questo il presidente della Repubblica potrebbe affidare l'incarico di governo già da venerdì. A riferirlo, ospite di Agorà nella puntata di martedì 18 ottobre su Rai 3, è Giovanni Orsina. Secondo il politologo, il capo dello Stato darà il via alle prime consultazioni già nelle prossime ore, con l'obiettivo di accelerare i tempi.

"La cosa ragionevole è che abbiamo fretta - esordisce il professore nel salotto di Monica Giandotti -. C'è la legge di stabilità da fare e non c'è più tempo da perdere. Una volta eletti i presidenti di Camera e Senato io mi aspetto consultazioni molto veloci e mi sembra credibile che si possa avere un incarico già nella giornata di venerdì. Il che vorrebbe dire che il presidente incaricato si prenderà qualche giorno e poi scioglierà la riserva".

Insomma potremmo avere un governo già all'inizio della prossima settimana. "Tutto questo - prosegue - mi sembra credibile prendendo in considerazione i tanti impegni interni e internazionali che l'Italia dovrà rispettare nelle prossime settimane. Oltretutto l'incontro tra Meloni e Berlusconi ha sciolto anche l'ultimo nodo politico: adesso la strada dovrebbe essere in discesa". Dopo l'incontro in via della Scrofa, sede di Fratelli d'Italia, gli alleati di centrodestra sembrano aver trovato una quadra: Silvio Berlusconi ha rinunciato alla Salute per Licia Ronzulli, proponendo il suo nome come capogruppo di Forza Italia al Senato. Dall'altra parte Giorgia Meloni avrebbe accettato di lasciare agli azzurri cinque ministeri. Con ogni probabilità i nomi in lizza sono: Antonio Tajani, Gilberto Pichetto Fratin, Elisabetta Alberti Casellati e Annamaria Bernini.