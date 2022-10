Licia Ronzulli, "La compensazione": Incarico ufficiale dopo il no della Meloni

18 ottobre 2022 a

Ecco le prime conseguenze dell'accordo tra Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni: esclusa dalla squadra di governo, Licia Ronzulli sarà capogruppo di Forza Italia al Senato, mentre alla Camera il gruppo azzurro verrà coordinato da Alessandro Cattaneo. Sono questi i nomi che lo stesso Cav ha indicato in una lettera inviata a deputati e senatori del suo partito.



Si concretizza così "il risarcimento" alla fidatissima collaboratrice di Berlusconi annunciato da vari retroscena delle ultime ore. La Meloni ha ribadito il suo no a un ministero per la Ronzulli, esclusa dalla squadra di governo, spiega il Corriere della Sera, perché la leader di Fratelli d'Italia nonché premier in pectore ha visto come "vulnus alla sua immagine" la "polarizzazione del toto-ministri sul nome della forzista", un po' la stessa critica mossa da Guido Crosetto domenica in una intervista al Quotidiano nazionale.

A Forza Italia, alla fine, andranno 5 ministeri (sicuri sarebbero Antonio Tajani, Gilberto Pichetto Fratin, Elisabetta Alberti Casellati e Annamaria Bernini). Uno di quelli si diceva destinato proprio a Cattaneo, ma alla fine l'ex sindaco di Pavia è stato scelto per il gruppo di Montecitorio. E' al Senato, però, la situazione più "piccante" perché dentro Forza Italia la partita tra i cosiddetti "governisti" filo-Tajani e i "ronzulliani" sembra ancora tutta da giocare, al di là dell'investitura di Berlusconi. "Cari onorevoli deputati e senatori di Forza Italia - recita la lettera dell'ex premier -, permettetemi di complimentarmi per la Vostra elezione e di ringraziarvi ancora per il contributo che avete dato alla nostra campagna elettorale. Sono sicuro che ancora una volta saprete dare il massimo nel lavoro parlamentare e che i nostri Gruppi si distingueranno per la capacità di lavoro e di proposte concrete per risolvere i tanti problemi della nostra Italia. Sono anche lieto che i nostri Gruppi siano, come è capitato più volte, connotati da una forte presenza di giovani e di signore. Per dare ancora più forza ai nostri Gruppi, valorizzando le capacità e le risorse che abbiamo, la mia indicazione come nuovi capigruppo è per l'onorevole Alessandro Cattaneo alla Camera dei deputati e per la senatrice Licia Ronzulli al Senato".