Rula Jebreal pubblica questa foto di Meloni e Marcon? Ma... altra figuraccia

A Rula Jebreal lo scivolone sul padre di Giorgia Meloni non è bastato. E così la giornalista tenta un'altra strada: due foto, senza commento, per gettare fango sul centrodestra. Gli scatti vengono da lei pubblicati su Twitter. Nel primo Mario Draghi incontra Emmanuel Macron, i due si stringono la mano e sorridono. Nell'altra la premier incontra il presidente francese, i due sono a debita distanza e parlano. I loro volti sembrano più seri. Quanto basta a scatenare la Jebreal che, con ogni probabilità, avrà voluto mettere a confronto la tranquillità delle segreterie estere prima e dopo l'ex numero uno della Bce.

Ma di più, la giornalista tenta di mostrare come la leader di Fratelli d'Italia non sia "apprezzata" all'estero. Un'assurdità senza precedenti. In primis le foto non vengono contestualizzate: nella prima Draghi e Macron sono sorridenti perché sembrano essersi appena salutati. Nella seconda invece la Meloni e Macron sono nel bel mezzo di una conversazione. Per di più va ricordato che il faccia a faccia tra i due è stato "informale", non previsto e iniziato alle 20.30 di sera.

Eppure questo la Jebreal non lo dice. Non a caso qualcuno le fa notare di stare esagerando: "Cara Rula. Un consiglio. Smettila. Cambia approccio. Puoi dare e darci tanto. Ma così diventi la macchietta di te stessa Ci conto Con affetto". E ancora, un altro utente: "La foto a sx è di pochi giorni, fa quando è stato salutato dal Consiglio EU, in un'atmosfera affettuosa e conviviale A dx il primo incontro tra due leader che fin'ora non si sono mai visti Conoscendoti, se Macron la abbracciasse lo accuseresti di molestie...". Insomma, l'ennesima figuraccia.