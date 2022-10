Controcorrente, Farinetti con Meloni: "Fa benissimo a farlo", sinistra muta

27 ottobre 2022 a

a

a

Oscar Farinetti, ospite di Veronica Gentili a Controcorrente, su Rete 4, guarda con ottimismo al governo di Giorgia Meloni. "Ci aspettiamo che faccia delle scelte, sono molto interessato all'arte del governo che deve fare in modo che il mondo dell'impresa e dei lavoratori vada nella direzione giusta", afferma l'imprenditore. E la neo presidente del Consiglio "deve guarire la politica, che è malata".

E rispetto alla decisione di Giorgia Meloni di portarsi i suoi "fedelissimi" al governo, Oscar Farinetti sostiene che "fa bene a portare collaboratori con cui sa lavorare in armonia" perché questo non potrà che aiutarla a governare meglio.

"Quando Meloni può cambiare idea sulla guerra": la bomba del generale

Insomma, sembra che il governo Meloni sia accolto in maniera positiva. Anche Antonio Padellaro, editorialista de Il Fatto quotidiano, che è politicamente distante dalla leader di Fratelli d'Italia, è costretto ad ammettere che è "difficile mettere in discussione la leadership di Giorgia Meloni. Si sta facendo capire dal Paese, anche da quelli che non hanno votato centrodestra".

Aggiunge poi Chiara Geloni: "La Meloni è molto più che la prima donna a Palazzo Chigi, è la storia: una persona che non viene da una famiglia privilegiata e dalle scuole giuste e nonostante questo, giocando al gioco dei maschi, diventa la prima della squadra"