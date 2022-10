In Onda, Casini: "Effetto luna di miele", la profezia sulla Meloni

29 ottobre 2022 a

Concita De Gregorio e David Parenzo hanno aperto la puntata di In Onda di sabato 29 ottobre dagli ultimi sondaggi che confermano il botto di Fratelli d’Italia e la caduta sempre più in basso del Pd, che ormai sta per essere sorpassato dal Movimento 5 Stelle. “Siamo nella fase luna di miele - ha dichiarato Pier Ferdinando Casini - per quanto riguarda Giorgia Meloni”.

Tutt’altra storia per i dem, che hanno commesso un errore enorme: “Il Pd ha fatto sapere a tutti che è andata tragicamente, è chiaro che allora lo dicono anche tutti gli altri. Poi si contesta che le tre forze di opposizione vanno da sole: ma scusate, che cosa doveva capitare? Le elezioni erano il 25 settembre, sono andati tutti da soli nel momento topico e oggi si pretende miracolosamente che siano uniti. C’è chi strizza l’occhio alla Meloni, chi è ferocemente contro e chi non sa se essere contro o strizzare l’occhio”.

Per quanto riguarda il Pd, Casini ha “assolto” Enrico Letta: “È una persona seria, ma ha fatto l’errore di essere troppo generoso di assumersi la responsabilità di ciò che non ha funzionato. Lui ha cercato fino all’ultimo di costruire una coalizione, non ci è riuscito perché ostruito prima da Conte e poi da Calenda. Lui si è sentito in dovere di dire: ‘Il problema sono io’. Ma quando non ci sarà più Letta sarà chiaro a tutti che non era lui il problema”.