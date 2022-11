PiazzaPulita, De Benedetti insulta Meloni e Formigli gode: "Fantozzi"

04 novembre 2022 a

In parte insulti, in parte sfottò. Questo il "menù" proposto da Carlo De Benedetti a PiazzaPulita, il programma in onda su La7. L'editore del Domani, infatti, era ospite in collegamento con Corrado Formigli, la puntata è quella di giovedì 3 ottobre. Ed ecco che spara ad alzo zero contro Giorgia Meloni e governo.

Formigli, compiaciuto poiché già sa cosa attendersi, chiede a CdB un parere sull'inizio di questo governo. "A me sembra un inno a Fantozzi devo dire, perché con il fantozziano ha iniziato il primo giorno, quando da Palazzo Chigi è uscito un comunicato che spiegava come chiamare il presidente del Consiglio - parte in quarta -. C'era un piccolo errore: dicevano signor presidente. Si sono accorti che avevano sbagliato sesso e hanno rifatto il comunicato con solo il presidente. Era su carta intestata, non su quella della bocciofila", affferma.

"Sul rave", che De Benedetti per inciso chiama 'rav', "è bastato il buonsenso del prefetto di Modena per chiudere una vicenda che non aveva il minimo rischio per nessuno", afferma convinto del fatto che un evento del genere sia a rischio-zero. "Dunque quella legge ha altri scopi rispetto a quelli del capannone di Modena, una situazione risolta con le leggi esistenti". Un De Benedetti sempre più "grillino", insomma, si accoda a Giuseppe Conte che parla di Stato di polizia.

"Hanno dimostrato una simpatia per gli operatori sanitari no-vax, mi chiedo se questa non sia un'altra fantozzata. Gli italiani e gli operatori sanitari si sono in iper-maggioranza vaccinati e noi ci occupiamo dei 4mila non vaccinati con la scusa che non abbiamo abbastanza medici. Veramente una cosa insignificante dal punto di vista numerico", conclude un De Benedetti semplicemente scatenato.

