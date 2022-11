Non è l'Arena, Sallusti contro Vauro: "Fallo se hai le pal**"

07 novembre 2022 a

"Vauro fa satira su tutti tranne che sugli islamici, che impediscono alle donne islamiche di andare in giro senza velo": Alessandro Sallusti, ospite di Massimo Giletti a Non è l'Arena su La7, ha attaccato il vignettista, pure lui ospite della trasmissione. Che però ha subito controbattuto: "Guarda che io ho dipinto le pareti dell'ospedale di Emergency a Kabul in pieno potere talebano quando la pena minore per fare un dipinto era il taglio delle mani, io c'ero, tu no".

"Ho capito, fai il pittore", ha replicato in modo ironico il direttore di Libero. Che poi ha aggiunto: "È facile fare lo spiritoso in Italia con gli italiani, se hai le pal** fai lo spiritoso sugli islamici". "L'ho fatto, te l'ho detto", ha risposto di nuovo Vauro.

Parlando della questione migranti, infine, Sallusti rivolgendosi a Vauro ha detto: "Ti segnalo che il governo italiano questa sera ha messo in sicurezza tutte le persone che dovevano essere messe in sicurezza mentre il governo tedesco e quello norvegese continuano a fot**rsene. Quindi il problema non sono gli italiani, non è il governo italiano, stasera il ministro dell'Interno ha salvato dei bambini".