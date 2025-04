Daniele Capezzone, Meloni da Trump? "Ecco chi rosica più di tutti"

Nessun dubbio sul tema dominante sui giornali di oggi: l'incontro tra Donald Trump e Giorgia Meloni alla Casa Bianca.

"Con un Trump un' po' generico negli impegni ma indubbiamente assai ben disposto nei confronti della Meloni, che ha riempito di complimenti. E una Meloni prudente, guardinga, sembrata desiderosa di tenere il punto sull'Ucraina e di non farsi accusare da nessuno dalle parti di Bruxelles di essere stata troppo condiscendente con Trump", riflette Daniele Capezzone nel suo "Occhio al caffè", la rassegna stampa politicamente scorrettissima di oggi.

"Davanti a questo quadro fair, voi vi immaginerete come si comportano i giornali italiani. A destra qualcuno sarà pure andato un tono sopra - spiega il direttore editoriale di Libero - poi c'è una grande quantità di giornali mezzi e mezzi, che cercano di contenere il rosicamento e dare una parvenza di sportività rispetto a una situazione che auspicavano molto peggiore per Meloni. E poi ci sono quelli che svelenano in modo clamoroso". Tra questi, prosegue Capezzone, "senza freni c'è il Domani, qualcosina di Repubblica con una intervistina a Lucia Annunziata... Una vignetta sul Fatto di Vauro di notevolissima volgarità. Vedremo se aprirà una discussione, che in fondo è quello che Vauro cerca...".

"Nel nostro condominio un po' provinciale va così. La capo-condomionio è stata ricevuta a Washington, gli inquilini di un piano dicono 'è stata bravissima', quelli di un altro 'mah insomma...'. Per Flavia Perina, per esempio, Meloni è stata fortunata...".