CartaBianca, Mieli smaschera Conte: "Ma se eravate uniti?", figuraccia grillina

09 novembre 2022 a

a

a

Mister inversione a "U", ovvero Giuseppe Conte, l'ex premier, presunto avvocato del popolo e leader del Movimento 5 Stelle, si esibisce in studio da Bianca Berlinguer, a CartaBianca, il programma di Rai 3. La puntata è quella di martedì 8 novembre.

Si parla della guerra in Ucraina. E come è noto, ora, Conte si è riscoperto pacifista. Il tutto dopo aver votato ogni provvedimento per l'invio delle armi a Kiev al tempo del governo Draghi. Esatto, l'ultima inversione a "U". Conte, forse, pensa che gli italiani abbiano la memoria cortissima. Peccato che qualcuno chieda conto al grillino dei suoi ondeggiamenti...

Bianca Berlinguer si scatena sul caso Ong, assedio a Meloni: su Rai 3...

Già, perché a CartaBianca c'è anche Paolo Mieli, lo storico, giornalista ed ex direttore del Corriere della Sera, il quale fa notare all'avvocato che "sulle armi all'Ucraina voi e il Pd all'inizio però eravate uniti sulla linea da tenere...". E Conte, piccatissimo, replica: "Noi siamo stati quelli del no al riarmo e di lì è nato un forte contrasto con il governo Draghi". Senza vergogna insomma: quello del "no" al riarmo, quel riarmo lo ha votato...