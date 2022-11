Alan Friedman si copre di ridicolo: "Cosa c'è scritto nel dossier di Biden sulla Meloni"

12 novembre 2022 a

Sotto a chi tocca. E ora tocca a mister Alan Friedman, che in un frenetico mettersi e togliersi gli occhiali dice la sua in collegamento a L'aria che tira, il programma condotto da Myrta Merlino su La7. Dice la sua sul governo e Giorgia Meloni, sulla crisi con la Francia su ong e immigrati. E ovviamente la spara grossissima. Contro Meloni ma anche contro Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture, dipinto come una sorta di mandante che ha innescato i fatti degli ultimi giorni.

"Io direi che la questione della responsabilità di Salvini è un tema da analizzare da dentro all'Italia. Vista dall'estero la responsabilità infatti è del premier. Le decisioni prese negli ultimi giorni da Meloni? C'entrano tutti: il Viminale, Salvini e Palazzo Chigi", parte in quarta Friedman.

E ancora, aggiunge: "Non è soltanto una questione francese. Anche i tedeschi sono arrabbiati con l'Italia, anche se non è venuto a galla in questi giorni. Meloni in venti giorni ha creato artificialmente una crisi, o ha permesso che Salvini creasse artificialmente una crisi. Non c'era questa crisi: l'ultima volta in cui si era sentito parlare delle ong era durante il governo gialloverde", ricorda.

"Io dico che o Meloni è stata naif, o è incompetente e non sa gestire il suo governo o sta creando una finta crisi sulle ong, perché questa è una crisi che per la quale gli uomini di Joe Biden, che stanno preparando il dossier di preparazione con l'incontro con Meloni, scriveranno che questo premier è di destra estrema e ha seguito il manuale di Steve Bannon e Donald Trump", la spara ancora Friedman. Già, per la Meloni il manuale di Donald Trump. E ci si chiede se Alan Friedman creda davvero a quel che dice.

