Clima, Chicco Testa: "Ideologia green? No, ecco cosa serve"

Arriva il caldo e la sinistra si affretta a chiedere provvedimenti insostenibili in materia ambientale. L’ultima a farlo è stata la vicepresidente della Commissione Ue, la socialista spagnola Teresa Ribera. Con il pretesto delle temperature estreme, ha tacciato di «codardia politica» gli Stati membri più recalcitranti sul Green Deal. Così Bruxelles ha deciso di confermare il target di riduzione delle emissioni del 90% entro il 2040. Una vera e propria mazzata per le imprese europee. E una misura sostanzialmente inutile. «L’Europa non conta più niente in termini di emissioni: siamo al 7% del totale mondiale. Non è la Ribera che influenza le emissioni, ma la Cina, l’Africa, l’Asia» spiega a Libero Chicco Testa. Tra i fondatori di Legambiente, di cui è stato anche segretario nazionale e presidente, Testa è un grande esperto di energia e tra i più accesi critici di un approccio dogmatico alle questioni ambientali. Non a caso il suo ultimo libro ha un titolo inequivocabile: Elogio della crescita felice. Contro l’integralismo ecologico. «Se accettiamo la spiegazione che il riscaldamento globale sia di origine antropica, non lo si combatte certo riducendo parzialmente le emissioni in Europa» aggiunge il Presidente di Assoambiente.

Insomma, l’approccio è sbagliato?

«Occorre affrontare le cose con molto pragmatismo e non con l’ideologia. Negli ultimi dieci anni, fatta 10 la riduzione delle emissioni dei Paesi dell’Unione europea, nel mondo sono cresciute di 120: vuol dire che il resto del globo ha aumentato le emissioni di dodici volte quello che l’Europa ha ridotto. E poi un eventuale processo di stabilizzazione, mantenendo l’aumento entro i due gradi come stabilisce l’Ipcc (il gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico, ndr), dura decenni».