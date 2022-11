Furio Colombo-choc: "La figlia della Meloni...", zittito dalla Merlino

16 novembre 2022 a

Myrta Merlino non si trattiene. Tra gli ospiti in collegamento con L'Aria Che Tira nella puntata di mercoledì 16 novembre su La7 c'è Furio Colombo. È lui a spingersi a un parallelismo vergognoso, tanto da far perdere le staffe alla conduttrice. L'ex senatore e direttore de L'Unità, in riferimento al braccio di ferro governo-ong, cita i "bambini in top class" come la figlia della premier Giorgia Meloni, volata a Bali per il G20, e quelli che annegano in mare nel Mediterraneo.

Parole che non vanno giù alla padrona di casa, che subito interviene: "Nessuna colpa ha la figlia di Meloni, pensi che la politica del governo sia orribile ed è lecito farlo ma non metterei dentro la polemica i bambini". Neppure il rimprovero in diretta porta Colombo a scusarsi. Anzi, l'ex esponente di sinistra rincara addirittura la dose: "I bambini non li metterei neanche in mare, è questo il punto". E la Merlino no può far altro che chiudere la parentesi e proseguire la puntata.

Lo stesso non si può dire per il web. Gli utenti non perdonano la sparata di Colombo. "Va bene criticare il centro destra o destra centro ma attaccare anche la figlia della Meloni mi sembra un po' troppo, ho dovuto cambiare canale per un senso di rabbia", scrive uno di loro mentre un altro gli fa eco: "Furio Colombo sprizza rabbia e odio da tutti i pori. Cosa gli hanno fatto gli italiani? La conduttrice intervenga a calmarlo. Non so se è l’età oppure è proprio il suo carattere. Prendersela con la figlia del premier è proprio miserevole", E ancora, c'è chi ci va giù più pesante: "Trovo indegne le parole di Furio Colombo, quanto veleno e odio verso una bambina che ha come unica colpa di essere la figlia del nostro Primo Ministro, non credo che nessuno tranne lui al mondo auguri a chiunque di finire sul fondo del mare". E chissà se almeno questa lezione Colombo la impara.